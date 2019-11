[EXCLU Téléfoot 10/11] - Verratti : "Neymar sait qu'il doit se faire pardonner quelque chose"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, Marco Verratti a évoqué le cas de son coéquipier Neymar qui selon lui doit se racheter auprès du public après son départ raté au FC Barcelone.

Coéquipiers depuis l'été 2017, date de l'arrivée du Brésilien au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, Neymar et Marco Verratti ont entamé leur troisième saison ensemble au mois de juillet dernier. Les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. L'international italien connaît donc bien son partenaire et il l'a décrit comme quelqu'un d'heureux dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche. "Neymar va bien. Il est plus heureux quand il est sur le terrain, mais il travaille bien", a expliqué Verratti très confiant par ailleurs sur la saison du PSG qui dispose de la meilleure équipe en Ligue 1 selon lui.

Le milieu de terrain du PSG a également évoqué le retour manqué au FC Barcelone du Brésilien l'été dernier. Un épisode marquant pour le club de la capitale et ses supporters. Mais le Transalpin a compris les besoins de Neymar sur le moment. "A un moment, il a décidé de partir. Après il a eu des moments difficiles. C'est pour ça que parfois, tu veux retourner dans un endroit où tu te sens un peu plus aimé. Mais finalement, il est resté et il s'entraîne encore mieux qu'avant."

Verratti a reconnu que Neymar, pleinement concentré sur sa saison comme expliqué par Téléfoot le dimanche 15 septembre dernier, malgré sa blessure aux ischio-jambiers survenue à la mi-octobre, avait une petite dette envers le PSG. "Il sait qu'il doit se faire pardonner quelque chose. Il a vraiment envie de revenir le plus tôt possible."

Verratti : "Le PSG a fait un très bon choix en faisant revenir Leonardo"

Recruté à l'été 2012 par Leonardo, Verratti s'est également réjoui du retour du Brésilien au poste de directeur sportif. Leonardo, qu'il considère comme un de ses mentors, a été un homme déterminant dans son parcours de joueur de football. "Je le connais depuis longtemps. On est restés en contact quand il est parti de Paris (en 2013, ndlr). Quand il y avait des petits problèmes, on se parlait. Le PSG a fait un très bon choix en le faisant revenir."

Verratti prêt à terminer sa carrière au PSG

Prolongé jusqu'en 2024 le 30 octobre dernier par le PSG, Verratti, 27 ans au compteur depuis le 5 novembre dernier, a une nouvelle fois crié son amour pour Paris et le PSG, un club qu'il a dans le cœur et dans le sang. A tel point qu'il ne s'imagine pas partir. "Je suis resté au PSG car ce club me donne tout ce que je cherche dans le football. Je n'ai pas de problème à finir ma carrière ici. Certaines personnes me disent : 'Pourquoi tu ne cherches pas une autre expérience ?' Parce que pour moi, ici, c'est comme au premier jour. J'ai toujours envie d'aider l'équipe. Pour moi, gagner ici, ce sera différent que de gagner dans une autre équipe."

Verratti a d'ailleurs conclu sur une pensée positive quant au parcours européen du PSG. "Cette année, si on n'a pas de problème, je pense qu'ont peut faire de bonnes choses en Ligue des champions." Le message est passé.