[EXCLU Téléfoot 10/11] - Villas-Boas veut des recrues à l'OM cet hiver : "Ce n'est pas seulement une envie, c'est un besoin"

Interrogé en exclusivité par Téléfoot, dimanche, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a expliqué qu'il avait besoin de renfort cet hiver. Andoni Zubizarreta est allé dans son sens.

L'Olympique de Marseille a besoin de se renforcer. C'est le message conjoint passé par André Villas-Boas, le technicien de l'OM et par son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, lors du Téléfoot du dimanche 10 novembre.

Interrogé en exclusivité par Téléfoot, l'entraîneur portugais a confié le besoin d'avoir un effectif plus étoffé pour affronter les différents challenges cette saison, à savoir réussir à obtenir une qualification en Ligue des champions et réussir un beau parcours en Coupe de France. "Ce n'est pas seulement une envie, c'est un besoin. C'est vrai aussi qu'on se retrouve dans une situation très difficile sur l'aspect financier", a reconnu Villas-Boas.

Relancé sur sa connaissance des problèmes économiques de l'OM lors de sa signature, l'ancien entraîneur du FC Porto et de Chelsea s'est montré assez évasif avec en guise de réponse un "comme ci, comme ça", ponctué d'un sourire. "Ce qui m'a été dit, c'est que pour faire des achats on devait vendre. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de ventes", a-t-il ensuite reconnu.

Zubizarreta "va essayer de recruter lors du mercato hivernal"

Invité sur le plateau de Téléfoot, Andoni Zubizarreta a répondu à l'appel de son entraîneur, avec qui il est fortement lié, concernant le mercato. "Je vais essayer de recruter lors du mercato hivernal. Le marché hivernal est toujours un peu compliqué. Je pense qu'on aura besoin de quelques joueurs, oui", a reconnu le Basque au micro de Téléfoot. "A cause des blessés ou des suspendus, on a eu du mal à faire l'équipe. Non, je ne peux pas promettre qu'il y a ait des arrivées. Le mercato hivernal est compliqué et trouver des joueurs de meilleures qualités que ce que nous avons... Aller sur le marché pour prendre des joueurs, c'est facile."

L'OM a tenté de prendre Marcus Thuram l'été dernier, premier contrat pro pour Lihadji

Zubizarreta est ensuite revenu sur la réalité du moment pour Marseille, privé de Ligue des champions et même de Ligue Europa cette saison, et donc de leur apport économique, une réalité difficile qui nécessite de l'adaptation et des idées. "Notre projet doit faire face aux contraintes, notamment le fair-play financier, il faut équilibrer les comptes du club. André disait qu'on avait besoin de vendre, on a vendu mais pas autant qu'on pensait", a analysé le dirigeant marseillais. "Le marché est aussi comme ça. Il faut aussi s'adapter. Pour moi, il ne faut pas recruter pour recruter. La question, c'est d'avoir de bons joueurs dans un effectif qui soit compétitif. Après, si on peut trouver quelques bons joueurs lors du mercato hivernal, on va le faire."

Interrogé dans la séquence "Oui-Non" sur le mercato, Zubizarreta a confirmé que l'Olympique de Marseille avait tenté de recruter Marcus Thuram lors du dernier mercato estival. Une tentative infructueuse puisque le buteur est parti pour la Bundesliga et le Borussia Mönchengladbach. "On a essayé, mais c'était non pour sa part", a précisé le directeur sportif olympien. Il a par ailleurs également annoncé que Marseille allait faire signer son premier contrat professionnel à la pépite Isaac Lihadji. Actuellement au Brésil, où il dispute le Mondial U17 avec l'équipe de France, l’attaquant continue sa progression et l'OM va donc miser sur lui pour l'avenir.

Zubizarreta n'a jamais pensé à partir de l'OM

Concernant son avenir à l’OM, Zubizarreta a confirmé qu’il n’avait jamais pensé à quitter le projet marseillais. "Je travaille toujours sur le long terme", a-t-il conclu.