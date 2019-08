[EXCLU Téléfoot 10/12] - Le Document Téléfoot - Deschamps revient sur l'épopée France 1998 : "Aimé Jacquet a une place particulière dans mon coeur, il nous a amené sur le toit du monde"

Dans un entretien exceptionnel donné à Téléfoot, dimanche, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est revenu sur la victoire des Bleus à la Coupe du monde 1998 et son respect éternel à Aimé Jacquet.

Sur le succès des Bleus au Mondial 1998 et son rapport avec Aimé Jacquet

"Il a une place particulière dans mon coeur. En rigolant, je l'appelle 'Dieu', mais c'est un peu ça avec ce qu'il a fait avec nous."

"Je ne vais pas dire que c'est un miracle. Mais voilà, il nous a amené sur le toit du monde. Il n'y a rien de plus beau."

"Il nous a mis là-haut. Et éternellement on sera là-haut. J'espère qu'on ne sera pas les derniers. On a été les premiers dans tous les cas."





Sur son rapport avec Marcel Desailly

"Marcel Desailly c'est beaucoup plus qu'un partenaire, même si on est diamétralement opposés. Mais des fois, les opposés s'attirent aussi. C'est mon ami."

"On a tellement vécu de choses merveilleuses ensemble. Des choses très douloureuses aussi qui nous ont forcément rapproché. Mais non, Marcel c'est à part."