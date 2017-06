[Exclu Téléfoot 11/06] Kylian Mbappé : « Je veux toucher les étoiles »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est avec le naturel qu’on lui connait mais aussi une grande maturité que Kylian Mbappé a répondu aux questions de Julien Maynard ce dimanche dans Téléfoot au cours d’une interview exceptionnelle. Le jeune attaquant a notamment évoqué ses ambitions en club et sous le maillot de l’équipe de France dont il rêve depuis toujours…





« Je veux toucher les étoiles, remporter les plus grands titres »

Si jeune si talentueux et si simple. Malgré tout son talent, Kylian Mbappé demeure un jeune homme avec la tête sur les épaules et beaucoup ambitions bien que son nom soit régulièrement cité dans les médias. C’est sans doute grâce à un entourage bien présent et bienveillant que le monégasque parvient à rester lui-même car comme il le souligne « la famille c’est très important », son petit frère étant même à l'origine de sa célébration de but avec les bras croisés.

Côté ambition professionnelle, Mbappé assure qu’être « meilleur buteur n’est pas une obsession », et qu’il pense plus à un titre de champion de France pour l’an prochain. Car pour lui l’objectif est clair « faire mieux que l’année qui vient de s’écouler. » Mais s'il peut avoir les deux « pourquoi pas » déclare t-il modestement. Sans doute encore déçu par l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, l’attaquant de l’AS Monaco fait de cette compétition un véritable objectif : « je veux toucher les étoiles, remporter les plus grands titres, je m’accroche à ce rêve »













« Une Ligue des champions plutôt qu’un Ballon d’Or»

Quel était le rêve de Kylian Mbappé petit ? La ligue des Champions l’a toujours fait fantasmer d’ailleurs il en avait une réplique enfant qu’il regardait avant de dormir, rêvant à son tour de la remporter pour de vrai. Cette année il en a été proche avec l’ASM, échouant en demi-finale. « Je veux la gagner. Quand vous la jouez, vous êtes vraiment heureux, vos avez franchi une petite étape dans votre rêve. Une compétition que tout le monde veut remporter mais il n’y qu’une minorité qui y arrive. Une Ligue des Champions serait beaucoup plus une obsession pour moi qu’un Ballon d’Or par exemple, mais je pense qu’il y a des étapes avant de la remporter. »

La tête sur les épaules, Kylian Mbappé a aussi un peu le regard tourné vers les étoiles. Ses rêves pourraient d’ailleurs bien vite se concrétiser, s’il parvient à réitérer l’an prochain un parcours en Ligue des Champions aussi brillant que celui de cette année. Il possède en tout cas tous les atouts pour y parvenir, et réaliser ainsi tous ses rêves d’enfants. Il avait d'ailleurs annoncé à ces amis proches alors qu'il était adolescent qu'il intégrerait les Bleus d'ici 5 ans. Il y est parvenu en 4 ans. Autant dire que ses rêves ne sont qu'à portée de main pour lui...