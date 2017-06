[Exclu Téléfoot 11/06] « Sissoko pour l’équilibre de l’équipe »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La défaite des Bleus s’est jouée à très peu de choses. Le match nul semblait logique au terme des 90 minutes mais les derniers instants de la rencontre ont donné un avantage à la Suède. Didier Deschamps est revenu sur ses choix lors de cette rencontre.



« L’équilibre de l’équipe »

Le sélectionneur des Bleus est revenu sur la confrontation contre la Suède ce vendredi, et a répondu aux questions de nos journalistes au sujet de la composition de l’équipe de France. Pour Didier Deschamps, la titularisation de Moussa Sissoko était avant tout une question d’équilibre, pour « bloquer le côté gauche suédois » mais pas seulement. Il s’agissait aussi de « l’équilibre par rapport à l’équipe. »

En plus de ses qualités, la titularisation du Spurs de Tottenham présence se justifie pour le sélectionneur par la complémentarité avec Paul Pogba et Blaise Matuidi « deux milieux de terrain qui aiment se projeter, et en ayant Dimitri Payet, plus Olivier Giroud, et Antoine Griezmann, face à une équipe suédoise qui est très habile dans la récupération et la projection. » Une question d’équilibre qui aurait pu donner raison à Didier Deschamps, surtout en seconde période.







« Plus prêt de gagner le match que de le perdre »

Le match aurait pu en effet prendre une autre tournure, surtout en seconde période. « On s’attendait à ce match-là. Des Suédois qui imposent le duel aussi. Il faut plus de vitesse, plus de justesse technique, plus de mobilité. Après j’ai fait des changements pour apporter plus de vitesse et de percussion. »

Les entrées en jeu de Thomas Lemar et de Kylian Mbappé ont fait du bien aux Bleus qui ont plus maitrisé la seconde période « On est plus prêts de gagner ce match que de le perdre. Une première mi-temps équilibrée, assez fermée. La deuxième période on l’a plus prise à notre compte, avec une équipe suédoise qui défendait de plus en plus et n’avait plus d’autres armes offensives. »