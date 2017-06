[Exclu Téléfoot 11/06] Giroud : « Une satisfaction personnelle »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Un chiffre suffit à évoquer la forme actuelle d’Olivier Giroud. 17. Lors des de ses 17 dernières titularisations en Bleu, Olivier Giroud a inscrit 17 buts avec les Bleus. Pourtant, certains observateurs continuent de questionner sa place, ce à quoi l’ancien attaquant de Montpellier a répondu sur notre plateau.





Avec sa 17ème réalisation en autant de titularisation, Olivier Giroud répond aux attentes de Didier Deschamps. Très actif sur le front de l’attaque, le Gunner a une nouvelle fois été efficace contre la Suède grâce à une magnifique volée du gauche. Avec ce but, il s’installe encore plus parmi les meilleurs buteurs français de l’histoire !





« Une satisfaction personnelle d’être dans le Top 10 »

Il en est désormais à 27 réalisations sous le maillot de l’équipe de France. Depuis plusieurs mois à présent, Olivier Giroud ne cesse de s’imposer en Bleu à tel point qu’il est le 8ème meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Surtout il est sur le point de rejoindre son idole de jeunesse, Jean-Pierre Papin qui ne possède que 3 buts d’avance sur lui. Malgré tout l'attaquant garde la tête sur les épaules, en étant altruiste et en reconnaissant avoir « été très bien servi par ses partenaires ».

Même s’il n’oublie pas que dans la surface « un buteur doit être égoïste », il n'oublie pas qu'il est aussi un élément du collectif malgré son statut d'avant-centre. Si être parmi les 10 meilleurs buteurs des Bleus est une réelle « satisfaction personnelle », le Canonnier d’Arsenal a conscience qu’il « faut prouver encore et encore », ça le maintient d’ailleurs concentré pour faire ce qu’il a à faire sur le terrain. Force est de constater qu’il le fait très bien, comme en témoigne ses chiffres hallucinants avec les Bleus depuis 17 matches !











Le joueur idéal dans le système de Deschamps

Le jeu de Giroud convient en effet idéalement au jeu de Didier Deschamps, et ce n’est par ailleurs par une surprise si le joueur d’Arsenal est si efficace devant avec les Bleus. Comme il l’a souligné sur le plateau de Téléfoot, il bénéficie de très bons services venant des ailes, et même de l’axe. Son entente avec Antoine Griezmann ne cesse de se bonifier au grand bonheur de l’équipe de France et de ses supporters.

Comme l’a remarqué Bixente Lizarazu, avec la « qualité exceptionnel de centre des latéraux » Olivier Giroud est le « joueur idéal ». Son jeu de tête, son physique et sa capacité à jouer en pivot et parfois dos à la défense en font un élément essentiel des Bleus. Mais ce ne sont pas là ses seules qualités. Sa reprise de volée contre la Suède n’est pas à la portée du premier venu.