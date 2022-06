[Exclu Téléfoot 11/12] - Rivère : "On a une toute petite chance de conserver Balotelli"

Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice, a indiqué que le club azuréen avait une toute petite chance de conserver Mario Balotelli la saison prochaine. Son remplacement a malgré tout déjà été anticipé.

C'est la question à un million d'euros. Est-ce que Mario Balotelli restera à l'OGC Nice la saison prochaine ? Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, Jean-Pierre Rivère ne s'est pas démonté face à ce sujet épineux.

"Il y a peut-être une toute petite chance de le conserver", a prévenu le dirigeant niçois. "Mais elle est vraiment toute petite, donc on verra."

Interrogé sur de possibles pistes de rechange, le président du Gym a répondu par l'affirmative et réaffirmé que Nice fonctionnait par son sens de l'anticipation.

Nice a déjà des pistes pour remplacer Balotelli

"On a déjà des pistes, on est obligé d'en avoir", a souligné l'Azuréen qui est également revenu sur les coups mercato effectués par sa cellule de recrutement, dont Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli sont les plus beaux exemples.

"Mais vous savez quand on fait des deals, par exemple d'une saison, comme cela avait été le cas avec Hatem. Les gens vous disent : "Ah mais vous ne l'avez pas gardé, vous n'avez pas récupéré d'argent sur le transfert." Mais cela n'a été que du positif et indirectement on a récupéré de l'argent", a précisé Rivère.

Rivère : "Balotelli n'a pas de clause de bon comportement"

Questionné sur le comportement de l'international italien, sujet à polémiques lorsqu'il évoluait à l'Inter Milan, Manchester City et Liverpool principalement, le dirigeant du Gym a rendu hommage à son joueur, dont le comportement s'est avéré exemplaire depuis son arrivée.

"Il n'a pas dérapé, ça se saurait. Il est jeune. Il a eu dans son passé quelques petites choses, mais c'est un bon garçon", a soutenu l'invité de Téléfoot. "Il n'a pas de clause de bon comportement (en référence à la clause de bonne conduite imposée par Liverpool en 2014, selon les révélations deMediapart et l'IEC qui ont enquêtésur les FootballLeaks), mais je ne commente pas les clauses des contrats des joueurs en général."