[Exclu Téléfoot 12/02] - Ligue 1 : Lyon en crise, Aulas veut aller "chercher la Ligue Europa"

Battu à Guingamp (2-1), samedi, l'Olympique Lyonnais a connu une nouvelle déconvenue en Ligue 1 trois jours après son redressement face à Nancy. L'OL inquiète mais son président, Jean-Michel Aulas, veut aller chercher le sacre en Ligue Europa pour atteindre les objectifs du club.

L'OL est en crise profonde. A nouveau battu en Ligue 1, samedi, lors de son déplacement à Guingamp (2-1), l'Olympique Lyonnais est en train de vivre une véritable descente aux enfers depuis le début de l'année civile 2017.

Interrogés par Téléfoot après la rencontre, les Gones ont voulu tempérer et passer un message d'apaisement. Principalement Jean-Michel Aulas, qui a annoncé que le club jouerait le coup à fond en Ligue Europa, qui permettra à terme une qualification directe en Ligue des champions.

Aulas : "Laissez-nous travailler"

"Pour jouer la Ligue des champions l'année prochaine, cela va devenir très compliqué, surtout si on ne sait pas prendre des points à l'extérieur. Il y a une deuxième solution qui me plait un peu plus, c'est de gagner la Ligue Europa. Je demande à tous les gens qui aiment l'OL de nous laisser travailler et de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues."





Maxime Gonalons, capitaine de l'OL

"On ne peut pas dire adieu à la Ligue des champions, il reste beaucoup de matches. Mais laissez-nous jouer, laissez-nous travailler et on va se remettre en ligne de marche pour regagner des matches."





L'avis de Ludovic Giuly, invité de Téléfoot dimanche et ancien joueur de l'OL

"Oui c'est terminé pour la qualification pour la Ligue des champions, il y a trop d'écart. On peut espérer qu'ils gagnent la C3, mais en championnat c'est fini."