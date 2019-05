[EXCLU Téléfoot 12/05] - Aulas discute toujours avec Blanc et Galtier

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, Laurent Blanc est toujours l'une des pistes prioritaires pour récupérer le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, même si les discussions coincent à cause du staff imposant voulu par le technicien français. La piste Christophe Galtier (LOSC) a, elle, été une nouvelle fois relancée.

Laurent Blanc est toujours l'une des options prioritaires pour prendre la succession de Bruno Genesio. Selon les informations de Téléfoot, Jean-Michel Aulas est, lui, prêt à faire un effort financier pour récupérer l'ancien technicien des Girondins de Bordeaux (2007/2010), du PSG (2013/2016) et de l'équipe de France (2010/2012).



Mais Blanc est encore loin d'être le prochain entraîneur de Lyon. Selon nos informations, les discussions entre le clan Blanc et l'OL coincent à cause du staff imposant voulu par le champion du monde 1998. Blanc veut en effet emmener tout un nouveau staff technique. Celui-ci sera composé de Franck Passi, Alain Boghossian et le préparateur physique Philippe Lambert, qui l'a suivi dans tous ses défis sur un banc.



Actuellement libre de tout engagement, et sans activité comme technicien depuis trois ans et son départ de Paris, le technicien français veut, lui, se lancer un nouveau défi la saison prochaine aux commandes d’une équipe. "Je pense sincèrement que j'ai encore quelque chose à y faire", avait-t-il glissé le dimanche 10 février dernier au sujet de son rôle d’entraîneur. "Le football reste ma passion et j'adore ça."













Relancé par l'OL, Galtier semble enclin à rester au LOSC

Devant la difficulté du dossier Blanc, Jean-Michel Aulas continue de travailler les alternatives. Selon les informations de Téléfoot, le président de l'OL a une nouvelle fois relancé la piste menant à Christophe Galtier.



Sans succès pour l'instant car le technicien semble enclin à rester au LOSC avec qui il est sous contrat jusqu'en 2021. Le dimanche 5 mai 2019, Téléfoot avait annoncé que Galtier avait déjà décliné une première approche de la direction lyonnaise.

Le ticket Lamouchi - Juninho, la 3e option

Il existe une autre alternative à Blanc et Galtier. Révélée par le quotidien L'Equipe cette semaine, l'option de placer un duo sur le banc de l'OL existe. Celui-ci serait composé de Sabri Lamouchi et Juninho.