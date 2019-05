[EXCLU Téléfoot 12/05] - Lecomte : "L'OM fait partie des grands clubs français"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Benjamin Lecomte apprécie l'OM. Interrogé, dimanche, dans Téléfoot, sur un potentiel avenir du côté de l'Olympique de Marseille, le portier de Montpellier a reconnu qu'il s'agirait d'un bond en avant pour lui.

"Oui je pense que ça fait partie des grands clubs français", a souligné le gardien de but, sans trop se projeter. "Après, voilà, il y a mon club où je me sens bien et on verra bien pour tout ce qu'il va se passer pour ce mercato d'été."

Lecomte dans la short list de Rennes et Monaco

Selon les informations de Téléfoot, l'OM n'a pas encore formulé d'offre concrète pour le gardien de Montpellier. Lecomte a, lui, reconnu dans la séquence Oui / Non de Téléfoot qu'il n'avait pas été contacté par le club phocéen. Mais il a reconnu qu'un éventuel appel pourrait le faire réfléchir.

Toujours selon nos informations, Montpellier, actuellement 5e de Ligue 1 et en course pour une qualification en Ligue Europa, souhaite prolonger son portier dont le contrat se termine en 2023. Interrogé sur sa volonté de continuer une saison de plus à Montpellier dans le Oui / Non, Lecomte a répondu par l'affirmative. Le joueur de 28 ans a par ailleurs précisé qu'une qualification ou non en Europe du MHSC ne serait pas déterminante au moment de faire son choix.

Selon les informations de Téléfoot, deux clubs de Ligue 1 ont placé Benjamin Lecomte dans leur short list. Il s'agit de l'AS Monaco et du Stade Rennais. Le gardien de Montpellier a lui précisé qu'en cas d'éventuel départ, il pourrait envisager d'aller ailleurs qu'en Ligue 1. Interrogé sur la possibilité de rejoindre un top club européen, Lecomte s'est fendu d'un "oui".