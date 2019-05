[EXCLU Téléfoot 12/05] - Le PSG envisage de faire revenir Trapp, pas de prolongation pour Buffon

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain envisagerait de faire revenir Kevin Trapp dans son effectif la saison prochaine, voire même de prolonger son contrat et d'en faire son nouveau N°1 au poste de gardien. Gianluigi Buffon, lui, ne verrait pas son année supplémentaire de contrat être levée.

Paris va faire sa révolution... au poste de gardien de but. Selon les informations de Téléfoot, le club de la capitale envisage de remettre les choses à plat dans la hiérarchie de ses gardiens et de faire revenir Kevin Trapp la saison prochaine. Des discussions sont même engagées pour une prolongation de contrat, le bail du joueur prenant fin le 30 juin 2020. Le but de la manœuvre serait d'installer l'international allemand, parti en prêt une saison à l'Eintracht Francfort en 2018/2019, comme titulaire.



Si Trapp revient au PSG, ce serait donc avec la garantie d'être n°1. Si un tel choix venait à être mis en application, Paris reviendrait à la situation vécue il y a deux ans avec Trapp et Areola en concurrence pour le poste de gardien titulaire. Paris réfléchit actuellement à cette possibilité.



En outre, le club de la capitale garde un oeil sur David de Gea, actuellement plongé dans des négociations difficiles avec Manchester United pour la prolongation de son contrat (qui prend fin le 30 juin 2020). Si récupérer l'international espagnol semble être une bonne idée sur un plan sportif, cette option semble très onéreuse pour Paris.



Tuchel : "On ne peut pas continuer comme ça"

Si le Paris Saint-Germain récupère Trapp la saison prochaine, tout indique que l'aventure de Gianluigi Buffon touche à sa fin. Arrivé au club en juin 2018, avec un contrat d'un an, plus une année en option, le champion du monde 2006 verrait son année supplémentaire présente dans son contrat ne pas être levée en fin de saison. En février dernier, l'Italien avait annoncé qu'il se verrait bien "une saison de plus" au PSG.



Ce changement à venir est la volonté de Thomas Tuchel. Le technicien allemand avait annoncé que la situation d'alternance vécue cette saison entre Buffon et Areola ne ferait pas l'objet d'une suite. "On ne peut pas continuer comme ça", a expliqué le technicien allemand en conférence de presse vendredi.

"Ce n'est pas possible de changer tous les deux ou trois matches, c'est un poste très spécial où il faut avoir confiance, des automatismes", a précisé Tuchel. "Celui qui sera avec nous (titulaire, ndlr), je ne peux pas dire, ce n'est pas décidé, mais on ne va pas changer tous les trois matches".