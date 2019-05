[EXCLU Téléfoot 12/05] - Valbuena : "L'OM n'a pas les moyens d'aller en Ligue des champions"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la saison de l'OM

"On le sait tous, c'est une saison très compliquée. Il y a deux ans et demi, le Champions Project voulait que l'OM revienne au plus vite en Ligue des champions. Il s'avère que cette année, ça va être loupé."

"Je comprends la colère des supporters. L'Olympique de Marseille doit être en Ligue des champions et il faut se donner les moyens."

"Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'a pas les moyens d'aller en Ligue des champions, à l'heure actuelle. Il faut être réaliste."