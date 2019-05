[EXCLU Téléfoot 12/05] - Valbuena : "L'OM ? On ne peut pas rester insensible"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Mathieu Valbuena, le milieu de terrain de Fenerbahçe, est revenu sur ses années à l'OM et sur un potentiel retour un jour.

Sur son avenir

"On verra bien ce que l'avenir me réservera."

Sur un éventuel retour à l'OM

"Ah..... l'OM c'est quelque chose de très spécial. On ne peut pas rester insensible à cette demande-là."

"J'y ai vécu des choses extraordinaires. Je le dis encore là, et je le redirai toujours, c'est le club de mon cœur."

"J'ai fait huit années dans ce club, ce sont les huit années plus belles de ma carrière."

"Dès fois, je suis nostalgique... Quand je suis tout seul chez moi, je me dis : si ça trouve, j'aurai fait ma 12e ou ma 13e année."

"Cela a été tellement extraordinaire que franchement j'y repense souvent."

Sur une éventuelle nouvelle aventure à l'étranger

"Ce n'est pas à exclure. Je suis prêt à écouter tout le monde."

Sur sa saison en Turquie

"Le poids des années ne me touche pas. Et je me sens très très bien dans ma peau, dans mon football."

"Je prends énormément de plaisir quand je suis sur le terrain. Moi, je marche à l'affect, à la passion."

"C'est vrai que les supporters m'apprécient beaucoup ici. Donc, voilà, on va dire que je suis dans mon élément ."