[EXCLU Téléfoot 12/11] - Equipe de France / Deschamps : "J'ai une relation de confiance avec les joueurs (...) Ils ont le droit à l'erreur"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, est revenu sur l'histoire de la vidéo impliquant Layvin Kurzawa, qu'il a défendu, et son rapport avec ses joueurs.

Sur l'affaire de la vidéo de Layvin Kurzawa

"Ce n'est pas l'affaire. Après, il dit beaucoup de choses. Moi je fais en sorte de défendre les joueurs. J'ai une relation de confiance avec eux."

"Ils ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains. Si c'était des robots, ils ne bougeraient pas, ils ne diraient rien, ils ne feraient rien."

"Mais il faut faire le constat aujourd'hui que dans l'environnement du football et médiatique, il y a beaucoup d'agressivité et des mots violents par moment."

Deschamps : "Les joueurs doivent faire attention à ce qu'ils disent"

"Comme l'a dit Layvin, lui c'est un être humain. Il a des parents, de la famille et ces gens-là ils prennent ça de plein fouet donc ça serait bien qu'il y ait par moment un petit peu de bienveillance et d'empathie. Ce qui n'empêche pas la critique."

"La critique sportive : qu'on lui dise qu'il a mal centré et qu'il peut mieux centrer c'est une chose. Après, certains mots sont violents. Je peux vous assurer que cela n'a pas sa place dans un environnement sportif."

"Ce n'est pas "pardonner", c'est comprendre. Essayer de comprendre tout. Après il faut avoir de l'empathie et que j'essaye de me mettre à leur place. Quand quelque chose ne me semble pas normal, je leur dit. Ils ont le droit à l'erreur. Après c'est à eux de faire attention notamment à ce qu'ils peuvent dire."