[EXCLU Téléfoot 12/11] - Equipe de France / Kurzawa : "J'ai fait des erreurs..."

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Layvin Kurzawa, le défenseur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, a évoqué les critiques reçues depuis le début de la saison et ses ambitions.

Sur l'histoire de la vidéo et ses rapports avec Didier Deschamps

"Pour moi, tout le monde fait des erreurs. J'en en fait et je pense que j'en referrai. C'est une erreur de jeunesse."

"Didier Deschamps ? On en a discuté. Il était au courant bien avant. Mais je n'ai pas envie de revenir sur ça, c'est du passé. Je suis en sélection et tout se passe bien avec le coach. Ma relation est très très bonne avec le coach."

"Je n'étais pas ennuyé par tout ça. C'est plus les personnes autours de moi. (...)"





Sur les critiques

"Je me suis mis à part, j'ai essayé de me mettre dans mon cocon. Je préfère travailler et bosser le plus possible pour retrouver mon niveau et peut-être à ce moment-là quand j'aurai fait taire les critiques et que les gens arrêteront de parler de moi sur tout ce qui est extérieur au football. Peut-être qu'à ce moment-là que je répondrai à certaines questions."

"Je n'ai pas besoin d'entendre "il a été nul, il ne sait pas centrer." Je sais quelles sont mes qualités et je sais ce que je dois travailler. Je dois tout travailler dans tous les cas. Selon moi, on ne peut jamais être au top. Même quand on est à 100%, il y a toujours des choses à travailler."





Sur son geste lors de PSG / Anderlecht

"Sur le moment de l'émotion, j'ai fait ce geste. Je ne pense pas avoir tué quelqu'un. Je ne le referrai pas, mais je le regrette pas."

"Mes coéquipiers m'ont tous félicité parce que j'avais mis trois buts. Aucun joueur ne m'a parlé de ça. Si, Maxwell m'a dit "fait attention." Donc je vais avoir une discussion pour lui expliquer. On a passé deux ans dans le même effectif et il a appris à me connaître."