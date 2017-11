[EXCLU Téléfoot 12/11] - Equipe de France / Griezmann : "J'aime être libre sur un terrain"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France et de l'Atlético de Madrid, est revenu sur sa performance face au pays de Galles et son positionnement sur le terrain.

Sur son match face au pays de Galles

"J'avais Kylian et Kingsley à mes côtés. Donc pas besoin d'avoir de profondeur. Je voulais toucher le plus de ballons possible. C'était un bon match et j'espère répéter cela à l'avenir."

Sur son positionnement

" Mon positionnement ? Le coach m'a laissé libre. Après c'est assez facile et je comprends parfaitement (ce rôle, ndlr) d'être libre. Voilà c'est ce que j'aime. J'étais heureux sur le terrain, donc ça aide."













Sa relation avec Mbappé en chiffres













L'avis de Bixente Lizarazu sur le duo Griezmann / Mbappé

"J'avais eu l'occasion de parler de ça avec Didier Deschamps et il me disait qu'à l'entraînement c'était exceptionnel. Ils se cherchent, ils se trouvent."

"Pour l'instant, il y a une frustration car en match ce n'est pas le cas. Là cela a été le cas. Ils se sont beaucoup cherchés, ont fait beaucoup de une-deux."

"Ils se sont trouvés, bien trouvés. C'est sûr que si l'association des deux fonctionne, cela change le jeu de l'équipe de France. Cela peut faire très mal."













