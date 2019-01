[EXCLU Téléfoot – 13/01] - Alessandrini évoque son avenir

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Romain Alessandrini est un homme heureux à Los Angeles. Et il entend le rester. Invité de Téléfoot, dimanche, le milieu de terrain polyvalent a affirmé son souhait de continuer l'aventure au sein de la franchise américaine du Galaxy de Los Angeles, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en décembre 2019.

Parti aux Etats-Unis en janvier 2017 pour découvrir la Major League Soccer, le joueur s'est accompli sportivement sur les pelouses américaines en l'espace de deux saisons (24 buts et 21 passes décisives en 56 rencontres de MLS).

"On est en pleines discussions pour une prolongation. J'espère pouvoir rester le plus longtemps possible", a précisé le joueur sur le plateau de l'émission Téléfoot. "Je me sens bien à Los Angeles. J'ai encore une année, mais j'espère vraiment prolonger. Mais voilà, cela ne dépend pas que de moi, malheureusement. Mais on verra bien ce que l'avenir me dira."

"Je suis ouvert à tout"

Selon nos informations, l'ancien joueur du Stade Rennais et de l'Olympique de Marseille souhaite prolonger son contrat de deux ou trois saisons supplémentaires avec le Galaxy. Pour le moment le dossier est en stand-by.

Si l'aventure en Major League Soccer devait prendre fin, Alessandrini a des pistes pour rebondir. Selon nos informations, le joueur de 29 ans a reçu des propositions d'Europe et du Golfe. Et ce sont des propositions prises en considération. "Après je suis ouvert à tout. J'ai eu quelques pistes. On essaye de regarder et de s'intéresser", a conclu le joueur.

Parme et Al Nasr Dubaï se sont positionnés pour le récupérer dès à présent. Les discussions vont se poursuivre.