[EXCLU Téléfoot – 13/01] - Alessandrini : "J'espère que l'OM va remonter la pente"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la situation difficile de l'OM

"Il y a des hauts, des bas, c'est comme ça à Marseille. C'est très explosif dans les deux sens. J'espère sincèrement pour eux qu'ils vont remonter la pente."

"Cela fait un moment que je n'ai pas eu Steve, mais je pense qu'ils ne sont pas au mieux."

"Forcément, quand on joue à Marseille et que les résultats ne suivent pas, on essaye de se faire le plus petit possible, de travailler, de remonter la pente."

Sur la capacité à retourner la situation

"J'ai souvent Bouna Sarr au téléphone. C'est sur que le mental n'est pas au beau fixe mais comme je vous l'ai dit, ça peut aller très vite."

"Je pense qu'ils ont les joueurs pour faire quelque chose."

"Après il reste quelques mois pour essayer de grappiller la Ligue des champions voire la Ligue Europa. On verra bien comment ça va évoluer."





Le Oui/Non de Romain Alessandrini