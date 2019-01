[EXCLU Téléfoot – 13/01] - De Jong penche pour Paris

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Frenkie de Jong pencherait pour le Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Selon les informations de Téléfoot, le PSG et l'Ajax d'Amsterdam sont actuellement en discussions en vue d'un transfert du milieu de terrain pour la saison prochaine. Pur produit du centre de formation de l'Ajax, l'international néerlandais peut occuper la position de milieu défensif axial ou de milieu relayeur.

Alors qu"il est dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester City, deux autres ténors européens, le joueur, engagé avec son club formateur jusqu'au 30 juin 2022, aurait lui donné la priorité au projet parisien. Les discussions entre les deux parties ont, elles, été entamées depuis plusieurs semaines. L'Ajax d'Amsterdam a fixé le prix de départ de son joueur entre 70 et 80 millions d'euros.

Selon nos informations, les discussions entre le club de la capitale et l'Ajax Amsterdam se poursuivent et sont relativement intenses. De Jong, lui, est intéressé par le projet parisien et attend le dénouement de ces discussions. Toujours selon nos informations, Barcelone et City n'ont pas renoncé à le convaincre.