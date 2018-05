[Exclu Téléfoot 13/05] – Garcia : "On sent l'effervescence autour de l'OM"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la fin de saison de l'OM

Rudi Garcia

"Il reste deux matches à jouer, deux finales, celle de mercredi effectivement contre l'Atlético et puis celle de samedi contre Amiens. Parce que tout est ouvert encore pour nous en championnat."

"J'ai toujours dit que ça se jouerait lors de la dernière journée. On devra battre Amiens qui est parvenu à se sauver lors de sa première saison dans l'élite. Félicitations aussi à Lille, comme l'a dit Christophe c'est un véritable miracle qu'il a fait là-bas."

"Nos adversaires ont des matches à enjeux (Troyes / Monaco, Lyon / Nice et Marseille / Amiens se joueront lors de la 38e journée, ndlr), mais nous aussi. Il faudra d'abord battre Amiens et puis espérer des faux pas de nos adversaires comme ce week-end."

Sur le soutien des supporters

Rudia Garcia

"Mais oui on sent l'effervescence, même si on est dans notre bulle, et que parfois il faut regarder ce genre de témoignages, comme ceux des Marseillais aux quatre coins de la France et d'Europe dans Téléfoot dimanche dernier - et c'était émouvant d'ailleurs - pour se rendre compte de l'effervescence et de l'affection que les joueurs ont su gagner de la part de nos fans dans le monde entier."

Dimitri Payet

"Oui je pense qu'on l'a vu tout au long de notre parcours européen qu'à partir des quarts de finale et de ce match retour fou contre Leipzig il y a une effervescence incroyable, que ce soit à Marseille ou dans toute la France."