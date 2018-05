Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur ses chances d'aller à la Coupe du monde avec les Bleus

"Oui je m'y crois (en équipe de France), mentalement je m'y prépare aussi pour être prêt et rester professionnel . Puis après on verra."

"Moi, il me manque une Coupe du monde et j'aimerais vraiment la faire cette année. On croise les doigts."





