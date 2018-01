[EXCLU Téléfoot 14/01 - OM / Rudi Garcia évoque le mercato : "Je ne sais pas si on va être très actifs, je ne pense pas"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le mercato hivernal de l'OM

"Je ne sais pas si on va être très actifs sur ce mercato. Je ne pense pas. On a équipe qui marche bien, une équipe qui performante, qui progresse."

"On travaille depuis le début de saison pour jouer le jeu qu'on a joué hier (face au Stade Rennais, ndlr). On n'y arrive pas tout le temps. Il faut juste faire attention car on a joué énormément de matches."

"O n'a pas eu beaucoup de blessé jusqu'à la trêve, le seul blessé de longue date c'était Grégory Sertic qui va revenir d'ici peu à l'entraînement. (...) On va se rendre compte qu'on va, peut-être, être court."

"C'est tout un équilibre qu'il faut garder. Il ne faut pas amener des joueurs juste pour en amener mais par contre il faut être réactifs, si on pense qu'avec toutes les échéances qu'on a le groupe sera un petit peu court.3

Sur un éventuel intérêt sur Daniel Sturridge

"Sturridge ? Il appartient à un club, j'en sais rien. (...) Ce qu'il faut c'est que les notre fonctionnent bien."