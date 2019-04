Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans le cadre du document "24h dans les coulisses du LOSC", diffusé dimanche dans Téléfoot, Christophe Galtier est revenu sur la saison du club nordiste et son rôle d'entraîneur.

Sur son rôle d'entraîneur au LOSC

"C'est avant toute chose une aventure. Cette saison, c'est une aventure humaine."

Sur la qualification en Ligue des champions

"Oui, oui. Quand on est à sept journées de la fin et qu'on est seconds avec un certain nombre de points d'avance, évidemment que c'est un objectif."

"Et quand on veut cet objectif-là, il faut qu'on ait aucun relâchement."





