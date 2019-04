[EXCLU Téléfoot 14/04] - Gérard Lopez évoque la saison 17/18 du LOSC : "Il manquait des joueurs d'expérience"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Gérard Lopez, le président du LOSC, est revenu sur la saison du club nordiste et le contraste avec la saison en enfer vécue l'année dernière.

Sur le contraste avec la saison dernière et cette saison

"Ça va vite et en même temps, on peut se rendre compte des erreurs qu'on a pu faire."

"Et on se rend compte aussi du fragile équilibre. Parce qu'il n'y a pas eu d'erreurs gravissimes en tant que tel."

"Mais il y a eu certaines choses qui n'ont pas été faites. Et finalement avec des ajustements, on arrive à voir ce qu'on a cette année."

"Cela veut dire à quel point, ça ne tient pas à grand chose parfois."

Sur les erreurs commises la saison dernière

"(sur le manque de joueurs d'expérience) C'est surtout ça qu'il manquait, c'est effectivement surtout ça."

"On a fait 3-0 lors du premier match et je me souviens que tout le monde nous voyait tout beau."

"Après, on a engendré, je pense, huit ou neuf défaites d'affilée. Et là, vous n'avez plus de répondant : le groupe vous ne le tenez pas, psychologiquement ça ne répond pas."

"Les jeunes ont dû mal, soit à s'activer, soit à se montrer assez concernés, soit avoir assez peut, soit avoir trop peur."

"Tout à coup, vous n'avez pas de répondant. Les joueurs d'expérience ou l'expérience en elle-même fait qu'on arrive à éviter d'avoir des hauts et des bas et de rester plus linéaire."