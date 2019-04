[EXCLU Téléfoot 14/04] - Lopez confirme le départ de Pepe, trois joueurs listés par le LOSC pour le remplacer

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

A Lille, le départ de Nicolas Pepe est une affaire entendue depuis longtemps. Arrivé à l'été 2017 au sein du club nordiste en provenance d'Angers, l'attaquant va découvrir un nouveau club la saison prochaine après deux saisons pleines dans le Nord de la France, dont un exercice 2018/2019 qui lui a permis d'exploser aux yeux de l'Europe (18 buts, 9 passes décisives en 31 matches).

Restera à savoir s'il restera en France ou s'il partira à l’étranger. Téléfoot vous indiquait dans son édition du dimanche 24 février que six géants européens étaient sur ses traces pour le prochain mercato estival : le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Manchester United et le FC Barcelone.

L'Inter déjà positionné

Selon les informations de Téléfoot, l'Inter a déjà fait une offre de transfert au LOSC. Mais le joueur n'est pas encore décidé quant à sa future destination.

Le Bayern et le PSG continuent de pister le joueur de leur côté. Chelsea se mettra sur le dossier en cas de départ d'Eden Hazard (et s'il parvient à lever sa sanction de recrutement auprès de la FIFA qui est en train d'étudier son appel).

Lopez : "On ne parlera pas de transfert avant la mi-mai"

Interrogé dimanche dans Téléfoot, Gerard Lopez, le président du LOSC, a confirmé que son N°19 allait plier bagages l'été prochain. "C'est sûr (qu'il va partir) qu'il va entrer dans une fourchette de prix, de salaire, etc que le LOSC ne pourra plus payer", a expliqué Lopez. " Donc c'est clair qu'il y a un choix de carrière à faire pour lui aussi. Après, où est-ce qu'il ira ? On verra. On ne parlera pas de transfert avant la mi-mai à peu près. Je pense qu'il aura le choix, on verra."

Egalement interrogé sur le cas de Pepe dans Téléfoot, dimanche, Luis Campos, le conseiller spécial du président Gerard Lopez, a révélé que Lille avait déjà trouvé les potentiels remplaçants de leur buteur n°1.

"On a déjà la liste des trois joueurs qui peuvent remplacer Nicolas Pépé et qui entrent dans notre budget",a annoncé le Portugais à Téléfoot, tout en expliquant sa méthode de recrutement. "On est obligés d'avoir trois joueurs par poste (qu'on veut remplacer). Trois joueurs qu'on pense être les meilleures alternatives si nos joueurs partent."





