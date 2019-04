[EXCLU Téléfoot 14/04] - Lopez sur la saison du LOSC : "La Ligue des champions ? Ce n'est pas encore fait"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Gérard Lopez, le président du LOSC, est revenu sur la saison du club nordiste, l'objectif de se qualifier en Ligue des champions et le choc face au PSG, dimanche soir (21h00).

Sur la 2e place et la Ligue des champions

"Non, ce n'est pas encore fait. Du tout. Il reste encore sept matches."

"Cela sera fait quand comptablement on aura assez de points d'avance pour la garder."

Sur le fait de rencontre le PSG sans un excès de pression

"Oui, il y a peut-être moins de pression négative. D'abord, on joue le PSG, donc ça serait sympa de faire quelque chose."

"Et puis il y a peut-être encore quelque chose de plus à faire avec les cinq points d'avance, avec un ou trois points en plus à prendre."