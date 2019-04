[EXCLU Téléfoot 14/04] - Le LOSC va vendre entre trois et cinq joueurs lors du prochain mercato

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Lille se prépare à un été, non pas agité, mais vivant, sur le marché des transferts. Au cœur des attentions avec sa superbe saison réalisée en Ligue 1 et cette place de dauphin chaque jour de plus en plus consolidée, le club nordiste va rapidement se tourner vers le mercato et la constitution de son équipe 2019/2020.

Une équipe qui sera amenée, sauf séisme, à jouer la phase de groupes de la Ligue des champions. A événement extraordinaire, mouvements spécifiques et adaptés. Mais au LOSC, il y a aussi la réalité d'un projet sportif clair, net et établi : on achète et on vend.

Lopez : "On n'est pas en Angleterre"

L'été 2019 et le retour de la C1 ne feront pas exception. Cet été, Lille va devoir vendre. Ce sera entre trois et cinq joueurs a révélé le président Gerard Lopez, dimanche 14 avril, dans Téléfoot. "On n'est pas en Angleterre. Cela veut dire que tous les clubs français sont obligés par leur situation financière, sauf un, peut-être, d'équilibrer leurs comptes par le vente de joueurs", a-t-il expliqué, avant de s'attarder sur la situation du club.

A priori les bons de sortie pourraient être accordés à Thiago Mendes, Mehmet Zeki Çelik, Adama Soumaoro et Thiago Maia, tous suivis par des clubs européens.

Lopez : "La seule autre façon de pallier à des pertes c'est en vendant des joueurs"

"Dans notre cas, c'est vrai qu'on a un budget, sans qu'il soit le plus important de France, qui est important de par les infrastructures qu'on a. A moins de se dire qu'on est qualifiés d'office tous les ans en Ligue des champions, la seule autre façon de pallier à des pertes c'est en vendant des joueurs."

Le dirigeant lillois d'ailleurs confirmé que la vente de l'attaquant Nicolas Pepe se fera l'été prochain. "Il va entrer dans une fourchette de prix, de salaire, etc, que le LOSC ne pourra plus payer", a-t-il conclu.