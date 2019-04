[EXCLU Téléfoot 14/04] - Rafael Leão : "Je veux rester à Lille"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Rafael Leão se voit toujours au LOSC. Révélation de la saison en Ligue 1 (8 buts, 1 passe décisive en 21 rencontres), l'attaquant portugais n'entend pas encore faire ses valises. Il l'a confirmé au micro de Téléfoot, dimanche, lors de la séquence du "Oui / Non". Interrogé sur son envie de rester dans le Nord de la France la saison prochaine, le buteur a répondu par l'affirmative.

"Demande au président (rires). Oui, je veux rester à Lille." Arrivé à Lille lors de l'été 2018, l'espoir portugais a préféré rejoindre le projet du LOSC plutôt que ceux de cadors européens comme le Borussia Dortmund, la Juventus, Manchester City et l'AS Monaco.

Questionné sur un éventuel intérêt d'un géant européen, et donc d'une possible réflexion à ce sujet, le joueur formé au Sporting Club Portugal a confirmé son envie de rester au LOSC et remis le grand saut à un autre moment. "Après, plus tard", a-t-il ajouté.

Campos : "S'il reste, c'est meilleur pour lui et pour le LOSC"

Rester au LOSC pour grandir, c'est aussi l'avis de Luis Campos. Interrogé sur l'avenir de l'attaquant portugais, dimanche, dans Téléfoot, le conseiller spécial du président Gerard Lopez, a confirmé que la stabilité était la meilleure des solutions.

"Il n'a que 19 ans, c'est sa première expérience dans un autre pays, dans notre championnat, avec un football différent. Il continue sa progression", a souligné Campos. "Il a beaucoup de potentiel. Et à mon avis, s'il reste, c'est meilleur pour lui et pour le LOSC."

















