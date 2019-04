[EXCLU Téléfoot 14/04] - Verratti : "Si le club ne veut pas me dégager, je serai au PSG l’année prochaine"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a évoqué son avenir au PSG, la saison et le titre de champion de France qui se rapproche, la sortie de route en Ligue des champions et le retour de Neymar.

Sur son parcours au PSG et son avenir

"S'il ne se passe rien, si le club ne veut pas me dégager, je serai à Paris l'année prochaine."

"Peut-être que je suis plus frustré qu'un autre. Mais dans le football, des fois, c'est comme ça."

"On ne peut pas tout avoir. Peut-être qu'il s'améliorer au niveau de la tête (comprendre psychologiquement, ndlr)."













Sur la sortie en Ligue des champions

"Je suis un peu déçu de la façon dont on est sorti. Mais j'ai confiance en cette équipe."

"Après, c'est vrai qu'ils sont passés eux. Mais ce match, si on le joue dix fois, on le gagnera neuf fois, ça j'en suis sûr."



"Je ne pense pas qu'il faut changer grand chose. Je pense qu'on a un grand coach, deux des 4-5 meilleurs joueurs du monde avec Kylian et Ney (Kylian Mbappé et Neymar), ndlr)."

Sur le retour de blessure de Neymar

"Ney, on dirait qu'il s'est jamais arrêté. Il a passé des moments difficiles, je l'ai vu."

"Il espérait qu'on passe notre tour en Ligue des champions pour être en quarts de finale. On voulait lui faire ce cadeau."

"J'espère qu'il va revenir vite et qu'il va pouvoir nous aider lors des derniers matches."

Sur le titre de champion de France

"En championnat, on a fait un parcours fantastique. On n'est pas encore champions, mais on le sera ce sera mérité."





Entretien réalisé par Julien MAYNARD pour Téléfoot