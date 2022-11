[Exclu Téléfoot 15/01] - Rémy Cabella : "La saison dernière, l'OM a eu un manque d'ambition"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, Rémy Cabella est revenu sur sa saison et l'OM, qui a débuté un nouveau projet à l'automne. Selon l'international français, Marseille a pris un virage à 180 degrés très positif.

Rémy Cabella à coeur ouvert. Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille s'est confié en exclusivité pour Téléfoot sur son début d'année 2017 réussi avec l'OM. Auteur d'un doublé face à Toulouse,



Cabella : "Je n'ai peur de personne, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je vais me donner à 1000%"





Son avis sur la saison 2015/2016 de l'OM

"L'année dernière, on avait un manque d’ambition. La propriétaire ne voulait pas investir plus et cela se ressentait. C'est un club qui a besoin de jouer la Ligue des champions tout le temps, de voir grand. C'est un club qui mérite ça."

Sur Rudi Garcia

"On travaille beaucoup les schémas tactiques. C'est un coach qui aime bien être solide défensivement et qui aime ensuite pouvoir exploiter nos atouts offensifs. Il a des plans A, des plans B, des plans C. On peut changer de tactique à tout moment pendant le match."

Sur la série de l'OM en Ligue 1 (4 succès consécutifs en championnat)

"Cette série fait du bien. On avait oublié ce que c'était la victoire. La saison dernière, on passait une ou deux semaine sans être soulagé et en pleine confiance. Retrouver cela cette saison fait du bien."







Cabella : "L'année dernière, on avait oublié ce que c'était de ressentir la victoire. Que du positif cette saison"

Sur le match face à Monaco dimanche

"On a pris une fessée au match aller, il ne faut pas l'oublier et rendre la pareille dimanche."

Sur Dimitri Payet

Sur Dimitri Payet

"J'ai vu ça dans la presse.

Cabella : "Payet a montré qu'il était un très bon joueur. S'il retourne à l'OM, ça serait très bien pour nous"



Sur Morgan Sanson

"Il faut que Montpellier le lâche aussi... Je connais Loulou (Louis Nicollin, ndlr) et il est difficile en affaires. Il a un style de jeu intéressant. Il arrive à percuter balle au pied et il dispose d'une bonne puissance."





