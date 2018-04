[EXCLU Téléfoot 15/04] – Thiago Silva : "Emery ? J’aimerais qu’il reste"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Unai Emery reçoit un soutien de poids. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison et annoncé sur le départ (Thomas Tüchel se rapproche du club de la capitale selon les informations de Téléfoot du 7 avril / lien article), le technicien basque a reçu l’appui de son capitaine, le Brésilien Thiago Silva.

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, le défenseur central du PSG a indiqué son souhait de voir le technicien espagnol, en passe de remporter son premier titre de champion de France (en cas de succès face à l'AS Monaco dimanche soir, ndlr), rester aux commandes la saison prochaine. "Je suis son capitaine. Et même si je pensais le contraire, je ne pourrai pas dire : ‘Je veux qu’il parte.’ ", a indiqué le Brésilien. "Je suis toujours honnête. Surtout avec le travail que l’on fait ensemble. Il avait toujours confiance en moi et en nous avec le staff."

Thiago Silva veut aller au bout de son contrat avec le PSG

En fin de contrat au 30 juin 2020, l’ancien joueur de l’AC Milan a également rassuré quant à son avenir : il se fera à Paris. L’international brésilien compte en effet aller jusqu’au bout de son bail. Et avec l’objectif de remporter la Ligue des champions. "Je crois que c’est normal d’avoir la tête au Paris Saint-Germain. Je suis sûr que le projet va continuer pour réaliser ce rêve-là."

Malgré l'élimination en huitième de finale de Ligue des champions, Thiago Silva croit plus que jamais au projet parisien sur le plan européen. "On gagne ensemble, on perd ensemble. Ce n’est pas facile. Chaque année qui passe, c’est encore plus difficile, oui", a-t-il ajouté. "Oui, on a la possibilité de gagner la Ligue des champions car on a un bon groupe et un grand projet devant nous. Maintenant, pour la saison prochaine, on va voir tout ce qu’il va se passer pour être prêts et faire une bonne Ligue des champions."

Interrogé sur son compatriote et coéquipier, Neymar, actuellement en convalescence au Brésil après son opération au pied, l’international brésilien a rassuré. "J’ai parlé avec lui. Je ne sais pas encore quand il va revenir. Ce projet-là c’est avec Neymar bien sûr."