[Exclu Téléfoot 15/04] - Vasilyev : "Monaco est sur la bonne voie pour la 2e place"

Par Guillaume HENAULT-MOREL | Ecrit pour TF1 |

Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, Vadim Vasilyev, le vice-président et directeur général de l'AS Monaco, est revenu sur la quête à la 2e place de la Ligue 1 et le choc entre le PSG et l'ASM qui se jouera dimanche soir (21h00).