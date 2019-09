[EXCLU Téléfoot 15/09] – Benedetto : "Je ne me mets pas la pression, l'OM c'est un défi personnel"

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Dario Benedetto, l'attaquant de l'OM, est revenu sur son arrivée à Marseille et les ambitions de son nouveau club cette saison.

Sur la Ligue des champions

"Je crois que rien n’est impossible. Ça va être difficile c’est vrai. Mais c’est un objectif important pour nous."

"Je crois que c’est l’objectif principal, mais on a tout pour y arriver."

Sur les supporters de Marseille

" Ils m’ont fait sentir comme à la maison et j’espère que de mon côté, je vais pouvoir mettre le plus de buts possibles pour aider l’équipe évidemment et procurer aux supporters beaucoup de bonheur."

Sur la ferveur à l'OM

"C’est quelque chose de très beau. C’est un club avec beaucoup de passion, avec beaucoup de supporters passionnés comme en Argentine. Je le sens, ils adorent le foot et cette ville te le montre. Quand je sors dans les rues. Ils me reconnaissent et me demandent des photos."

Sur la pression qu’il se met par rapport à l’histoire de l’OM et ses grands buteurs

"Non, non, non, je ne me mets pas la pression. C’est plus un défi personnel."



"C’est un plus pour moi de succéder à de grands attaquants car ce club en a connu beaucoup et je veux écrire mon histoire ici à Marseille."

Sur son penalty raté face à Nantes

"Sérieusement, j’ai cru que le sol allait s’écrouler sous mes pieds. La vérité, c’est ça."



"Il fallait travailler pour retrouver la confiance, jour après jour, pour marquer enfin mon premier but et c’est ce que j’ai fait."

Sur l'absence de Thauvin

"C’est une absence importante pour l’équipe car on connaît les qualités d’un joueur comme Florian Thauvin. J’espère qu’il reviendra le plus vite possible car c’est un joueur important."

Sur le match face à l'AS Monaco (5e journée de Ligue 1, dimanche à 21h)

"On sait que c’est une rivalité qui compte beaucoup parce que c’est Monaco. On connaît la force de cette équipe. On a vu des vidéos, la façon de jouer. "

"Mais bon, on a travaillé dur cette semaine avec les joueurs qui sont revenus de sélection. On est confiants pour aller chercher la victoire."