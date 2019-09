[EXCLU Téléfoot 15/09] – Benedetto : "Quand l’OM s’est renseigné sur moi, Gignac m’a soutenu"

Interrogé par Téléfoot, Dario Benedetto, l’attaquant de l’OM, a révélé qu’André-Pierre Gignac a eu un impact sur son arrivée à Marseille.

Dario Benedetto fait les beaux jours de l’OM depuis le début de la saison. Déjà intégré et performant (2 buts en 4 matches de Ligue 1), l’attaquant argentin a également déjà séduit l’exigeant public marseillais après un mois de présence en France. Dans un entretien accordé à Téléfoot, dimanche, Benedetto a révélé qu’il était entré en contact avec un certain André-Pierre Gignac avant que son transfert ne se concrétise entre l’OM et Boca Juniors.

Si les deux hommes n’ont jamais évolué ensemble, ils se connaissent après avoir été adversaires pendant une saison en championnat mexicain (2015/2016). Gignac disputait à cette époque sa première saison avec les Tigres, Benedetto évoluait lui dans la capitale, Mexico, au Club América. "Oui, j’étais en contact avec lui. C’est un grand joueur qui a marqué l’histoire des Tigres avec ce record de buts. Je dois le remercier car quand l’OM s’est renseigné sur moi, il m’a soutenu", a révélé Benedetto.

L'OM a appelé Gignac pour se renseigner sur Benedetto

Le N°9 olympien a également révélé qu’André-Pierre Gignac s'est aussi mué en conseiller spécial sur le contexte marseillais. "Il m’a demandé si j’avais besoin de conseils pour que je puisse me sentir bien dans ce club et dans cette ville", a ajouté l’Argentin.



Gignac est même allé plus loin : il a directement parlé de Benedetto avec la direction de Marseille. "Le président de l’OM (Jacques-Henri Eyraud, ndlr) a appelé Gignac et André-Pierre lui a dit beaucoup de bien de moi et je le remercie pour ça."