Invité de Téléfoot, dimanche, Walter Benitez, le gardien de l'OGC Nice, est revenu sur son parcours et le début de saison de Nice en Ligue 1.

Sur sa personnalité

"Non, je suis quelqu'un de calme. Quelque fois, on peut s'énerver. Mais je reste tout le temps tranquille."

Sur la défaite de Nice face à Montpellier

"C'était un match difficile. Beaucoup de joueurs disputaient leur premier match."

"Mais on a bien travaillé, je pense qu'on a fait de belles choses. Et après, on va continuer à travailler ensemble."