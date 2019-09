[EXCLU Téléfoot 15/09] – Benitez bientôt prolongé

Invité de Téléfoot, dimanche, Walter Benitez, le gardien de l’OGC Nice, a annoncé que les négociations pour sa prolongation de contrat étaient en bonne voie.

Walter Benitez et l’OGC Nice ont une volonté commune de continuer l’aventure ensemble. Interrogé sur sa prolongation de contrat, dimanche dans l’émission Téléfoot, dans le cadre de la séquence du Oui / Non, le portier argentin a confirmé que la tendance était à une extension de son bail avec le club azuréen. Celui-ci prend fin le 30 juin 2020 prochain. Selon les informations de Téléfoot, un nouveau contrat de trois ans attend l’international argentin (1 sélection) avec l’OGCN.

Interrogé concernant sa priorité pour son futur pendant cette séquence Oui / Non – "Est-ce que votre priorité c'est de prolonger avec Nice aujourd'hui ? " - Benitez a répondu par l’affirmative et montré son optimisme. "Oui, j’ai confiance". L’ancien portier de Quilmes a ensuite annoncé que les négociations avaient déjà débuté : "Oui, on a commencé à parler avec les dirigeants."

Franc, l’Argentin a aussi reconnu qu’il avait eu des contacts avec d’autres clubs de Ligue 1 cet été. Mais il est convaincu de son choix de rester à Nice. La tendance est donc de repartir pour une nouvelle aventure. Après trois saisons passées sur la Côte d’Azur, Benitez veut laisser sa patte dans un club au projet séduisant.