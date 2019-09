[EXCLU Téléfoot 15/09] - Varane : "Avec les Bleus, on a encore envie de gagner des titres"

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche 15 septembre, Raphaël Varane est revenu sur son parcours avec les Bleus et ses prochains objectifs.

Sur sa 60e sélection

"C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est vrai que quand j'ai débuté je ne m'attendais pas à avoir cette trajectoire, ça a été très vite pour moi."

"J'espère en vivre encore beaucoup car à chaque fois que je porte le maillot des Bleus, je suis très fier et je suis très heureux."

Sur le record de sélections de Lilian Thuram (142 capes)

"C'est loin encore, c'est très loin. Mais pourquoi pas, il faut se fixer des objectifs très élevés."

"Voilà, déjà 100 ce serait magnifique. Donc on verra à l'avenir."

Sur une possible non-qualification à l'Euro 2020

"On n'a pas envie de penser comme ça. On a envie d'être toujours positif."

"On va tout faire pour se qualifier, aucun match n'est facile. Mais on est motivés, on a encore envie de gagner des titres."

"On va tout faire déjà pour se qualifier."

Sur son documentaire

"J'avais envie de faire un peu un point-un bilan sur ma carrière qui va à 2000 à l'heure. Et c'est aussi un héritage pour mon fils."

"C'est pour mieux connaître la personne et le joueur que je suis."