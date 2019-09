Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche 15 septembre, Raphaël Varane est revenu sur son choix de rester au Real Madrid cet été et sur le cas de Paul Pogba, resté à Manchester United.

Sur son choix de rester au Real Madrid

"J'ai décidé de continuer à Madrid. Et voilà, je pense qu'il faut prendre saison par saison et toujours se remotiver, toujours avoir des objectifs très élevés."

Sur le fait de ne pas retrouver Pogba au Real Madrid

"J'ai parlé avec lui l'été dernier. Après, dernièrement, je n'ai pas parlé avec lui."



"C'est un ami et bien sûr moi que si je le côtoie plus tant mieux pour moi."



"Et après on verra les choix qu'il fera dans sa carrière et on verra où il sera dans le futur."