[EXCLU Téléfoot 15/10] - Deschamps : "Je ne négligerai jamais la manière"

Par Alexandre COIQUIL

Sur le thème du "projet de jeu"

"L'un ne va pas à l'encontre de l'autre (les résultats et la manière, ndlr). Qui aujourdh'ui a véritablement une identité ? Bon l'Espagne parce qu'elle joue un certain football. Ils ont été champions du monde et champions d'Europe sans attaquant, ce qui est quelque chose d'inimaginable."

"Je ne dis pas à mes joueurs : "Restez-là, on va contrer". Je fais en sorte d'être le plus performant et qu'on en aille vers l'avant. Le football c'est aussi savoir défendre."

"Le haut niveau c'est des résultats. Mais comme je l'ai dit. On a fait le bon réusltat en Bulgarie mais aux joueurs je leur dit ce que je pense. Je ne négligerai jamais la manière."





Sur la qualification pour le Mondial

"Je suis conscient qu'on ne fait pas tout bien. Ce soir (le match face à la Biélorussie, ndlr) on doit être capable de mieux maîtriser."





Sur la progression et le niveau des Bleus

A la question : "Comment faire progresser cette super génération de joueurs ?", Deschamps a demandé beaucoup de patience.

"Avec le temps. On dit "On est les meilleurs" parce qu'on se réfère aux transferts réalisés mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. L'accumulation de matches, trouver des automatismes, des affinités sans être non plus figés que sur une animation et un système. Mais novembre et mars vont servir à ça."





