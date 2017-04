[Exclu Téléfoot 16/04] - Dybala

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Paulo Dybala : "Très fier de ce que j'ai accompli"

"C'est difficile d'imaginer qu'il puisse m'arriver tant de belles choses en si peu de temps. C'est une semaine pleine d'émotion, pour moi particulièrement. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent."

"J'ai encore beaucoup de travail à accomplir pour donner le meilleur de moi."









Ce qu'ils pensent de lui

Gianluigi Buffon

"Paulo a énormément progressé depuis deux ans avec nous. Il s'est naturellement installé parmi les cinq meilleurs joueurs du monde."

Alessandro Del Piero

"Ce qu'il m'a surtout frappé, c'est cette personnalité qui lui a permis de s'imposer. Il a vraiment tout pour grandir encore."

David Trezeguet

"Il assume parfaitement les grosses responsabilités que l'entraîneurs et ses coéquipiers lui donnent sur le terrains."

Patrice Evra

"Quand il est arrivé à la Juve, il venait de Palerme et beaucoup de gens l'ont critiqué en disant : "il est trop jeune". A un entraînement il n'était pas très bien. Je suis allé le voir et je lui ai dit : "Tu sais je me suis entraîné avec beaucoup de phénomènes. Donc, arrête d'écouter tout ce qu'il se dit autour de toi. Continue de jouer ton football et tu verras tu deviendras un grand."

Javier Pastore

"C'est un joueur différent. Il marque beaucoup de buts. Il est similaire à Leo (Messi, ndlr) en ce point. Dans le jeu, ce sont des joueurs différents."





Paulo Dybala en chiffres