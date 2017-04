[Exclu Téléfoot 16/04] - Hazard : "Il fallait juste reprendre le plaisir de jouer"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, Eden Hazard a évoqué son retour en forme et la course au titre en Premier League.

Sur la course au titre en Premier League

"La Premier League ? On ne sait jamais avec ce championnat. C'est différent de l'Espagne et de l'Allemagne où tu peux te sentir en sécurité avec 7 points d'avance et te dire 'Tu vas être champion'. Si on refait ce qu'on a fait sur les sept derniers matches, alors on sera champions."

"On est sérieux, costaud défensivement, devant on met les buts. Mais avec le football, on ne sait jamais malheureusement."





Sur son retour en forme

"Je n'avais jamais connu de moments difficiles. Mais cela m'a permis de faire la saison que je réalise aujourd'hui."

"Il fallait juste reprendre le plaisir de jouer. (...) C'est le Eden qu'on connaît : qui dribble, qui marque et qui marque des beaux buts dans des gros matches."





Sur Antonio Conte

"Il me rend dingue parfois sur le bord du terrain. Le coache est toujours en train de crier, de remettre les joueurs en places. C'est aussi ça qui fait le succès cette saison : c'est qu'on donne tout pendant les matches."





Sur le titre de meilleur joueur de la Premier League

"J'espère que N'Golo Kanté va le gagner. Cela récompenserait ses deux saisons complètes. Mais j'espère aussi le gagner, ce serait une belle récompense."





Wilmots : "Eden a une grosse personnalité"

"A un moment donné, il fallait lui donner les clés d'une sélection : le numéro 10, le brassard de capitaine et le responsabiliser car beaucoup de gens me disaient qu'il n'avait pas de personnalité. Ce qui est faux, il a une grosse personnalité."

"Je ne pensais pas être capitaine un jour mais il m'a fait comprendre que j'avais d'autres qualités que sur le terrain. Il m'a dit que j'étais un leader, c'est un rôle que je continue à découvrir."

















