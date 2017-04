[Exclu Téléfoot 16/04] - Monaco, le plein d'émotions

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Ligue des champions : l'ASM prend une option pour les demi-finales





Kylian Mbappé (AS Monaco)

Sur l'attaque contre le bus du Borussia Dortmund

"On nous a dit qu'il y a eu une explosion, puis plus de nouvelles, donc après on s'est inquièté. J'ai essayé d'appeler Ousmane Dembélé au téléphone. Il a essayé de m'expliquer la situation. Je lui ai dit que j'étais avec lui."

Sur le but du 1-0

"Le ballon me revient, je ne peux pas faire autrement. J'essaye de faire un mouvement comme je peux. Et avec la chance, c'est entré dans le but."













Nuri Sahin (Borussia Dortmund)

Sur la tenue du match le mercredi, 24h après l'attaque du bus

"Je ne voulais pas jouer, mais on avait une grosse responsabilité en nous (…) On a une superbe vie : on gagne beaucoup d'argent, on est connu, mais tout peut s'arrêter d'un coup."













Ligue 1 : Falcao délivre l'ASM face à Dijon

Radamel Falcao

Sur son but victorieux contre Dijon

"Je suis content d'avoir aidé l'équipe. Ce match était très difficile et très serré, surtout en première période."

Benjamin Mendy

Sur le but du 2-1 de Radamel Falcao

"Falcao a été magnifique. Il a marqué un but à l'image de la classe qu'il a et de ses qualités. Les coups francs, il les travaille à l'entraînement, c'est normal d'être récompensé. On l'a tous remercié."