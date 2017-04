[Exclu Téléfoot 16/04] - Payet : "Finir à l'OM ? C'est possible"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le projet de l'OM

"Je me suis toujours dit qu'il y avait tout pour faire un grand club. Mais il y avait un problème de gestion avec l'ancienne direction. Aujourd'hui, c'est sérieux, c'est carré. Les dirigeants sont cohérents, ils savent que ça va prendre du temps et qu'on ne fera pas un Barcelone en deux ans."

"J'ai confiance au projet dans lequel je me suis engagé. J'ai envie de faire de belles choses avec Marseille et que ça dure le plus longtemps possible. Oui c'est possible que je termine ici."





Son départ de l'OM en 2015

"J'étais parti sur ma faim. Mais je m'étais dit que je reviendrai un jour. Je n'aurais pas pensé que ce serait aussi vite. Quand l'offre est arrivée, peu importe le prix, c'était ça ou rien."





Son retour en forme

"C'est un grand soulagement, il a fallu travailler très dur pour retrouver les sensations. Je ne suis pas loin de mon meilleur niveau."





















