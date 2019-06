[EXCLU Téléfoot 16/06] – Leonardo a parlé avec Tuchel et Neymar

Selon les informations de Téléfoot, Leonardo, de retour au poste de directeur sportif du PSG, s’est déjà entretenu avec Thomas Tuchel et Neymar pour dessiner les contours de la saison 2019/2020.

A peine intronisé, Leonardo est déjà au travail. Officiellement annoncé comme nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, depuis le vendredi 14 juin, le Brésilien a déjà commencé à travailler sur la saison 2019/2020 du club de la capitale.

Selon les informations de Téléfoot, le Brésilien a déjà discuté avec les quelques cadres de l’effectif professionnel du PSG. Il s’est également entretenu avec l’entraîneur Thomas Tuchel, notamment sur le mercato.

Les dossiers De Ligt et Gueye espérés par Tuchel

Deux dossiers sont en haut de la pile : celui de Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), qui est la priorité pour renforcer l'axe de la défense, comme révélé par Téléfoot lors de son émission du dimanche 2 juin et celui d’Idrissa Gueye (Everton).



Selon nos informations, les discussions avec l’Ajax Amsterdam, ainsi qu'avec le défenseur de 19 ans, sont en très bonnes voies. Comme révélé par Téléfoot, le dimanche 9 juin, il s'agit d'un transfert à plus de 75 millions d'euros.

Le dossier Idrissa Gueye est également l'une des priorités pour Thomas Tuchel. Le coach allemand apprécie beaucoup le profil du milieu défensif d’Everton, déjà passé en Ligue 1 à Lille entre 2010 et 2015. Reste à savoir si Leonardo a les mêmes envies.

Leonardo a parlé avec Neymar

Leonardo a également eu un échange avec Neymar. Mais rien n'a filtré de leur discussion. Le nouveau directeur sportif du PSG voulait savoir dans quel état d’esprit se trouvait actuellement le Brésilien, notamment à cause de ses soucis personnels. Comme révélé par Téléfoot, le dimanche 9 juin, le n°10 parisien réfléchit actuellement à son avenir.



Leonardo a également eu des discussions avec les Brésiliens Marquinhos et Thiago Silva. Actuellement au Brésil, où ils disputent la Copa America, les deux joueurs ont évoqué leurs premiers échanges avec leur compatriote après le succès de la Seleção face à la Bolivie (3-0), lors du match d’ouverture.



"Leonardo m’a appelé vendredi pour me laisser son numéro et dire qu’il était le nouveau directeur sportif. C’était juste un petit message, rien de spécial. C’est quelqu’un qui a apporté beaucoup au club. Il a fait de bons recrutements", a souligné Marquinhos devant la presse. "Il a été au début de tout le projet actuel du PSG. Il revient six ans après et c’est une autre situation. Le club est dans une autre dimension. J’espère qu’il va faire des bonnes choses, qu’il va réorganiser la maison pour qu’on puisse aller vers l’avant."



Thiago Silva s’est aussi félicité du retour de Leonardo à Paris. "Je suis content pour lui. C’est lui qui m’a appelé pour aller à l’AC Milan. C’était lui aussi qui m’a appelé pour venir au Paris Saint-Germain", a souligné le Brésilien à beIN Sports. "Maintenant, il revient. Nous sommes contents. On doit beaucoup parler pour changer les choses, parler de ce qui s’est passé. Leonardo est très gentil, très expérimenté. Après la Copa America, on va parler, bien sûr."



Avec Leonardo de nouveau aux commandes, les prochains jours du Paris Saint-Germain vont être actifs.

RÉDACTION