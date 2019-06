[EXCLU Téléfoot 16/06] - Thauvin : "J'ai gardé de très bons rapports avec Rudi Garcia"

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Florian Thauvin, le milieu de l'Olympique de Marseille, est revenu sur sa relation avec Rudi Garcia, sa saison, et son premier but avec les Bleus.

Sur le départ de Rudi Garcia

"Non, c’est toujours triste. On a débuté le projet ensemble avec Rudi. Il m’a fait entièrement confiance."

"J’ai gardé de très bons rapports avec le coach. Je l’ai toujours soutenu durant sa période à l’Olympique de Marseille et on se donnera toujours des nouvelles car c’est un bon mec. Et on restera toujours en contacts."

Sur le bilan de sa saison

"Collectivement, avec l’Olympique de Marseille, ça a été compliqué. Cette année, on n’a pas réussi à remplir nos objectifs, malheureusement."



"On a notre part de responsabilité. Après, personnellement, je suis quand même content car j’ai marqué beaucoup de buts cette année, j’ai fait pas mal de passes décisives aussi."



"J’ai été décisif, c’est ce qu’on me demande. C’est mon registre donc, voilà, il faudra essayer de continuer comme ça et essayer de toujours faire mieux."

Sur son premier but avec les Bleus

"Aujourd’hui marquer un but (avec les Bleus), c’est quelque chose de très fort pour moi. Ça me touche vraiment."

"J’ai montré des choses que je n’avais pas été capable de montrer auparavant."



"J’ai été capable de reproduire des choses que je fais avec l’Olympique de Marseille."