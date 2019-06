[EXCLU Téléfoot 16/06] - Thauvin : "Je ne vois pas pourquoi je ne resterais pas à l’OM"

Interrogé par Téléfoot, Florian Thauvin a évoqué son futur et laissé entendre qu’il pourrait continuer son aventure du côté de l'Olympique de Marseille la saison prochaine.

Florian Thauvin n’a pas encore dit au revoir à Marseille. Interrogé par Téléfoot cette semaine pour faire le bilan de sa saison et évoquer son avenir, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, et de l’équipe de France, a laissé entendre qu’il pourrait continuer l’aventure avec le club olympien si l'opportunité lui en est donnée.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, Thauvin, qui a marqué son premier but avec l’équipe de France lors de la rencontre Andorre-France (0-4), a évoqué son avenir avec sérénité. "Comme je l’ai déjà dit, je suis bien à l’OM. Voilà, on me fait confiance dans le projet. Je ne sais pas, peut-être que le club voudra me vendre, peut-être qu’il faudra que je parte. Peut-être que j’aurais envie de partir. Je ne sais pas, honnêtement je ne me pose pas la question."

A un an de l’Euro 2020, le joueur de 26 ans a compris que la stabilité sportive dont il dispose à Marseille est un atout précieux. "Mon objectif, dans ma carrière, est d’être le plus performant possible et d’aller le plus haut possible", a-t-il expliqué à Téléfoot. "Tant que l’OM pourra me l’offrir, je ne vois pas pourquoi je ne resterais pas à l’OM."

Thauvin a eu "un bon feeling" avec Villas-Boas

Thauvin sait aussi que le nouveau projet sportif que va lancer le club phocéen avec André Villas-Boas comme entraîneur peut lui convenir. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs déjà parlé avec le Portugais, il y a trois semaines à Monaco. "On a eu un très bon feeling, ça s’est très bien passé. Concernant la conversation qu’on a eu, je ne peux pas vous la dévoiler, ça reste entre nous", a révélé Thauvin à Téléfoot.

Questionné sur l’intention du Portugais de le conserver dans son effectif pour la saison 2019/2019, l’international français est resté mutique, tout en gardant le sourire. "Je ne vous répondrai pas", a-t-il glissé. Selon nos informations, André Villas-Boas lui a signifié qu'il comptait sur lui la saison prochaine.

Mais pour lui, travailler sous les ordres du Portugais va permettre à l'OM d'être compétitif. D'ailleurs, Thauvin est dithyrambique au sujet de Villas-Boas. "C’est un grand entraîneur, il a entraîné dans de très grands clubs, avec de très grands joueurs. Il a beaucoup de choses à nous apprendre. On est tous impatients de travailler, d’être sous ses ordres."



L'Inter, l'AS Roma et le Napoli le suivent de près

Florian Thauvin reste néanmoins courtisé en Europe, notamment en Serie A. Selon les informations de Téléfoot, l’Inter, l’AS Roma et le Napoli le suivent de près.



Interrogé sur le niveau actuel de Thauvin, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a soutenu que Thauvin était au bon endroit pour être performant. "L’OM est un grand club. Après, tout dépend de ce qu’ils font. C’est lui qui prendra la décision."



Puis, le sélectionneur des Bleus a mis en avant le profil du joueur qu'il tient en haute estime. "C’est un joueur qui a des statistiques très intéressantes (18 buts avec l'OM en Ligue 1 en 2018/2019), pour un joueur offensif c’est quelque chose d’important. A partir du moment où ils sont internationaux français, et bon lui il est champion du monde en plus, mais pour être dans les 23, il faut forcément de la qualité. Donc ils intéressent tous forcément les grands clubs étrangers."

