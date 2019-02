[EXCLU Téléfoot 17/02] - Benzema sur le départ de Cristiano Ronaldo : "J'ai plus de responsabilités au Real Madrid"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le départ de Cristiano Ronaldo et son rôle dans cette équipe du Real Madrid



"Un peu plus de confiance. C'est sûr que maintenant, j'ai plus de responsabilités et voilà je dois faire la différence. Et c'est ce que j'essaye de faire."

Sur son record (60 buts marqués en C1, cap franchi par Raul, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo)

"Oui (il continue à marquer l'histoire, ndlr). Il faut continuer comme ça. Je trouve qu'on est bien, on est de mieux en mieux."

"Il faut continuer comme on le fait là et puis on a montré qu'on monte en puissance, même si c'était un match très difficile on a su gagner."

Sur ses records battus

"Je continue à travailler en fait. Chaque match pour moi est un nouveau combat et un nouveau défi, donc c'est que je mets dans la tête."

Sur sa saison

"Ça va, ça va. Pour une fois ça va. Il faut continuer comme ça, rester dans le positif. C'est ce que je fais. Je travaille beaucoup."

Si le Real peut gagner une 4e Ligue des champions de suite

"Il faut continuer, continuer à travailler. C'est un peu trop tôt pour le dire. Mais en tous cas, on se bat à chaque fois pour."

Sur ce qu'on peut lui souhaiter

"De continuer comme ça, pas de blessure et de gagner encore des titres."