[EXCLU Téléfoot 17/02] - Garcia sur la crise vécue par l'OM : "Dans ces moments-là, on sait vraiment qui sont vos amis"

Sur la crainte d'un licenciement pour mauvais résultats

"Non, ici il y a un diction qui dit - "On craint dégun* " - moi j'avais autre chose à penser qu'à ça."

"Moi j'ai juste des comptes à rendre à mon actionnaire et à mon président."

Sur son implication au quotidien avec l'OM

"Je donne le meilleure de moi-même, voire plus et donc moi ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler avec mon staff et mon groupe de joueurs."

"On a toujours travaillé dur, fort. On a toujours été persuadé qu'en donnant le meilleur de nous-mêmes on sortirait de cette période difficile."

"Voilà, maintenant, ce n'est pas parce qu'on vient d'avoir trois victoires consécutives qu'il faut se relâcher ou que tout est gagné."

Sur les leçons à tirer d'un tel passage compliqué

"La force d'un groupe, la force d'un coach ou d'un staff c'est de sortir des moments difficiles. Quand tout va bien, comme la saison dernière, c'est assez simple."

"Et puis, il y a une chose toujours positive dans les moments un petit plus compliqués, c'est que ça nous rend plus fort, déjà."

"Cela nous apprend à ne jamais lâcher, et dans sa vie personnelle c'est toujours intéressant."

"Et puis une chose vraiment intéressante dans ces moments-là, on sait vraiment qui sont vos amis et ça c'est plutôt bien."





*Comprenez : "On ne craint personne"





