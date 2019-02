[EXCLU Téléfoot 17/02] - Garcia évoque le retour de flamme de l'OM : "On a travaillé fort, on a réfléchi, on a changé des choses"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur sa situation personnelle

"Je vais bien, mais j'allais bien aussi avant. On a passé une période difficile."

"Dans ces cas-là, il faut aller bien, il faut travailler, parce qu'il n'y a que ça qui fait en sorte qu'on sorte de cette période difficile.

Sur le redressement de l'OM

"C'est ce qu'on a fait, on a travaillé fort, on a réfléchi, on a changé des choses."

"Et puis on vient de gagner trois matches consécutivement, on a pris neuf points, donc on est mieux au classement, mais on n'est pas encore là où on voudrait être."

"Je dirai qu'on est milieu du guet et il n'y a qu'une chose qui nous anime, car on a fonctionné comme ça lors des dernières semaines, c'est le prochain match qui est important et rien d'autre."

"Donc il faut se focaliser sur le fait d'aller gagner à Rennes le week-end prochain et de faire douze points sur douze. C'est comme ça qu'on fera des remontées au classement, même si là on est revenu au premier plan."