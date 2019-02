[EXCLU Téléfoot 17/02] – Genesio : "Mon souhait est de continuer à Lyon"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Bruno Genesio donne sa priorité absolue à l'Olympique Lyonnais. Interrogé sur son avenir par Téléfoot, dimanche, l’entraîneur de l’OL a clarifié son intention de continuer aux commandes du club rhodanien avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2019.

"Oui, je l’ai dit, je suis très clair là-dessus. J’ai la confiance du président, ce qui est très important. Pour moi tout est réuni pour m’épanouir ici de nouveau", a-t-il précisé à Téléfoot. "Maintenant, voilà, le métier d’entraîneur est très précaire. Mais on verra ce qu’il se passera d’ici le mois de mai. Mais, en tous les cas, mon souhait il est de continuer."

Dans l’air du temps depuis plusieurs mois, sa prolongation de contrat est dans tous les esprits du côté de Lyon. Récemment interrogé à ce sujet, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, avait indiqué au début du mois qu’il n’avait pas pris une décision et que cette dernière serait donnée avant la fin du mois de mars.

Une réunion avec le comité de gestion du club, un groupe composé d’administrateurs et d’anciens joueurs, est d'ailleurs prévue la semaine prochaine autour du match face au FC Barcelone, en huitième de finale aller de Ligue des champions (mardi 19 février, 21h00).

"Il y a de grandes chances pour que je travaille avec Pini Zahavi et Humberto Paiva dans l’avenir"

Aux commandes de l’OL depuis décembre 2015, Bruno Genesio a décidé pour la première fois de sa carrière de s’entourer d'agents. Sollicité par de très nombreux conseillers, Genesio a expliqué sa décision au micro de Téléfoot.

"Il y a de grandes chances pour que je travaille avec Pini Zahavi et Humberto Paiva dans l’avenir", a-t-il indiqué. "Je ne peux pas tout divulguer. A Lyon, je pense que ce sera différent parce que j’ai donné ma parole à mon président, il y a déjà quelques temps, et je suis quelqu’un qui aime respecter sa parole", a-t-il ajouté. "Donc, je m’occuperai des discussions avec Lyon, et Pini et Humberto, éventuellement, si on doit prendre un autre chemin."

Houllier : "Bruno est compétent et c'est un très bon entraîneur"

Interrogé sur le sujet, dimanche, dans Téléfoot, Gerard Houllier, le conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas, a expliqué que les résultats allaient être très importants dans le choix à venir de l’OL. "Je pense que le président Aulas a dit qu’une décision serait prise fin mars, donc on va attendre fin mars. Bruno est assez intelligent pour comprendre que son sort dépend aussi des résultats.", a-t-il indiqué, avant de vanter les qualités de l'entraîneur lyonnais.

"Ce que je peux vous dire c’est qu’il est compétent, que c’est un très bon entraîneur, qu’il a le groupe avec lui. D’ailleurs, un joueur l’a confirmé."